Рождество Иоанна Предтечи в 2022 году: какого числа, что нельзя делать

7 июля 2022 года верующие отметят Рождество Иоанна Предтечи. Он не входит в число двунадесятых, то есть не является одним из 12 главных, но относится к числу великих православных праздников.

Рождество Иоанна Предтечи: история праздника 7 июля

Полное название — Рождество честного и славного пророка и Предтечи, Крестителя Господня, Иоанна. Верующие чтят память Иоанна Предтечи — крестителя Иисуса Христа. Праздник не переходящий, каждый год приходится на одну и ту же дату.

День посвящен воспоминаниям о том, как в семье пожилой бесплодной пары — иудейского священника и его жены — родился сын, который впоследствии стал пророком.

«Предтеча» означает «предшественник». Согласно Евангелии от Луки, именно он предсказал пришествие Иисуса, а потом и окрестил его в водах Иордана.

Праздник приходится на один из двух летних постов — Петров. По этому случаю постящимся разрешены 7 июля блюда из рыбы и морепродуктов, а также немного красного вина.

Что нельзя делать на Иоанна Предтечу в 2022 году

В этот день народная традиция предписывает ряд запретов:

тяжелый физический труд;

ругаться, сквернословить, осуждать или обсуждать кого-либо;

употребление в пищу продуктов животного происхождения и алкоголь;

громкие торжества;

отдавать, одалживать или продавать что-либо;

поднимать и приносить в дом найденные деньги — купюры или монеты;

ругаться на домашних животных и скот.

Народные приметы на церковный праздник 7 июля 2022

Наши предки верили в народные приметы на Иоанна Предтечи. Они внимательно следили за погодой и природой:

пение сверчка предвещало хорошие вести;

увидеть змею — к плохим новости;

дождливый день сулит богатый урожай;

звездное небо — много грибов осенью.

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