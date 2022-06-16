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Петров пост 2022: когда начинается, сколько дней, что можно есть

Россиянам напомнили, что можно и нельзя есть в Петров пост 2022 года
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Фото: ТАСС/Александр Алпаткин
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20 июня начнется один из двух летних постов — Апостольский, он же Петров пост. Продолжительность каждый год разная — от 8 до 42 дней. Дата начала подвижна и зависит от Пасхи. Определить ее несложно: выпадает на второй понедельник после Троицы, а окончание — в канун дня Святых Апостолов Петра и Павла.

Когда начинается, сколько длится Петров пост

Именно ко дню Петра и Павла верующих подготавливает этот пост, хотя изначально он служил альтернативой для тех, кто по каким-либо причинам не мог поститься в Великий пост.

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В 2022 году Петров пост будет 22 дня — с 20 июня по 11 июля. В народе его звали «Петровки» или «Петровки-голодовки» — по причине того, что с прошлогоднего урожая запасы были на исходе, а до нового еще далеко.

Петров пост, как и любой другой, направлен на очищение души и тела человека. Поэтому верующие добровольно воздерживаются от определенной пищи развлекательных мероприятий, разных забав, а вместо этого проводят много времени в молитвах.

Петров пост в 2022 года: что можно есть

Этот пост менее строгий, чем другие. Поскольку Петр был сыном рыболова и считается покровителем всех рыбаков, по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздникам разрешается есть морепродукты, рыбу и блюда из нее.

По понедельникам можно приготовить горячую пищу без масла.

Самый строгий пост по средам и пятницам. Разрешена только сырая еда.

От блюд из мяса, молока и яиц необходимо воздержаться на протяжении всех 22 дней.

Петров пост 2022: что нельзя делать

Существует ряд запретов, которые стараются соблюдать православные воцерковленные люди:

  • нельзя жениться, венчаться и проводить другие громкие торжества,
  • следует отказаться от алкоголя и курения, лишь в воскресенье разрешается бокал красного вина,
  • занимать деньги,
  • каким-либо образом проявлять негатив, даже допускать плохие мысли,
  • постящиеся максимально ограничивают просмотр телевизора и пользование интернетом.

Как и в любой другой пост, каждый человек должен индивидуально определить для себя меру. Что касается ограничений в питании, то тут важно не навредить здоровью. Если есть проблемы, лучше посоветоваться с лечащим врачом, прежде чем составлять постное меню.

Беременные и кормящие вовсе освобождаются от гастрономических ограничений. Таким людям важно соблюдать пост духовный: отказ от телевизоров, интернета, социальных сетей.

О том, какие еще праздники ждут россиян летом 2022 года — в материале «Известий».

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