Малому и среднему бизнесу упростили B2B-закупки в интернете

«Яндекс Маркет» адаптировал свой сервис В2В-закупок для малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе компании.

Теперь предпринимателям проще зарегистрироваться на сервисе — достаточно указать название компании или ИП, либо ИНН, а все остальные данные маркетплейс заполняет сам, предпринимателю нужно только проверить их. Кроме того, теперь для работы с сервисом можно выбрать бумажный документооборот, чтобы не тратить время на подключение электронного. Все это сокращает процесс регистрации на «Яндекс Маркете» для бизнеса с двух дней до нескольких минут. Упрощенная регистрация пригодится как малому и среднему, так и крупному бизнесу, отметили в компании.

«По нашим данным, 40% малого и среднего бизнеса в стране все еще предпочитает пользоваться бумажными документами для B2B-закупок. Теперь им необязательно отказываться от этой привычки и переходить на электронный документооборот, чтобы заказывать товары на нашем сервисе. А значит, «Маркет» стал еще доступнее для этого сегмента предпринимателей», — говорит Кирилл Тренин, руководитель «Яндекс Маркета для бизнеса».

«Маркет для бизнеса» помогает компаниям и предпринимателям заказывать товары самых разных категорий, например кофе, чай, сладости для офиса, бытовую химию, кондиционеры, мебель и многое другое. Сервис пользуется популярностью как в Москве, так и за ее пределами. Так, в первые две недели июня, по словам представителей компании, каждый второй заказ делали клиенты из других регионов страны. Маркетплейс работает с бизнесом любого размера и направления. После покупки на сервисе можно получить налоговый вычет размером до 20% НДС.