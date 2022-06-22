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Все крупные ритейлеры уже приняли решения о судьбе бизнеса в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Все крупные зарубежные компании уже приняли решения относительно дальнейшей судьбы своего бизнеса в России и выдают их частями. Об этом заявил «Известиям» президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко в среду, 22 июня.

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«У всех крупных компаний решения по продолжению ведения бизнеса в России или по уходу из нашей страны давно есть», — сказал он.

Москаленко выразил надежду, что они не полностью уйдут, однако отметил, что тренд на исход продолжается.

Также Москаленко отметил, что помещения основанной в Швеции нидерландской сети по продаже мебели и товаров для дома IKEA, которые компания покинет в ТЦ, будут простаивать пока либо конкуренты, либо магазин другого формата не арендует их.

Вероятнее всего, моллы смогут получить неустойки за период простоя или стоимость за недосиженный срок аренды, считает президент РСТЦ.

Ранее в этот же день вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Известиям», что IKEA начала закрывать свои торговые точки на территории России. По его словам, компания вынуждена будет заплатить штрафы — сотни миллионов рублей — за разрыв договоров аренды в ТЦ.

Также стало известно, что сеть разрывает отношения со своими точками в ТЦ столицы и Санкт-Петербурга. Люлин напомнил, что речь идет о небольших форматах IKEA CITY, которых было примерно десять. По его словам, компания распродает весь товар в магазинах и студиях, которые находятся в «Мегах», то есть «очищает» площади от продукции. Это дает основание считать, что IKEA законсервирует свою розницу на территории России. В дальнейшем на площадках компании могут открыться другие торговые операторы.

О решении компании полностью уйти из России сообщалось 15 июня.

У IKEA 26 магазинов и студий в 12 российских городах. В Москве магазины бренда находятся в десяти ТЦ.

В начале июня Люлин заявил, что порядка 13% торговых центров хотят расторгнуть договор аренды с иностранными ритейлерами.

8 июня «Известия» узнали, что Минфин подготовил и направил в Минэкономразвития законопроект, который позволит российским собственникам недвижимости расторгать договоры аренды с иностранными компаниями, решившими уйти из России. Люлин отметил, что такой закон может закрепить право русифицированного арендатора (то есть сменившего бренд и вывеску) на работу на тех же условиях, что и раньше.

Международные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

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