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Собственники недвижимости смогут расторгнуть аренду с иностранными ритейлерами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ряд иностранных компаний, прекращая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения в ТЦ. Подобные разрывы соглашений приводят к неприятным ситуациям для владельцев помещений. В связи с этим Минфин подготовил и направил в Минэкономразвития законопроект, который позволит российским собственникам недвижимости расторгнуть договоры аренды с западными компаниями, решившими уйти из России. «Известия» в среду, 8 июня, ознакомились с документом.

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В нем сказано, что арендодатель может разорвать отношения с ритейлером без уплаты штрафов и пении. Это позволительно делать, если будет соблюдено несколько условий. Например, если торговая сеть из недружественной страны прекратила использовать площади, сократила арендную плату более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Договоры, заключенные до 24 февраля, нельзя расторгать в том случае, если партнер изменил название после этого срока или если его купила отечественная компания.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин назвал принятие такого законопроекта стимулом для приостановивших деятельность в России западных сетей принять решение как можно скорее. Кроме того, закон может закрепить право русифицированного арендатора (то есть сменившего бренд и вывеску) на работу на тех же условиях, что и раньше, считает он.

Ранее Российский совет торговых центров (РСТЦ) ознакомился с текстом поправок в отдельные законодательные акты, специалисты сочли его взвешенным. Правительство учло большую часть предложенных советом мер, в том числе то, чтобы возможность расторжения договоров с арендаторами для торговых центров стала правом.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

С конца февраля продажи в России приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и др.

Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей. Однако вскоре некоторые бренды объявили о возвращении на российский рынок.

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