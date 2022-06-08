Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Около 13% ТЦ могут расторгнуть договоры с иностранными ритейлерами

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 13% торговых центров планируют воспользоваться возможностью расторгнуть договор аренды с иностранными ритейлерами. Об этом «Известиям» в среду, 8 июня, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

«Чем дольше будет продолжаться приостановка арендатора, тем меньше терпения будет оставаться у торговых центров», — уверен он.

Торговая пауза: ритейл и рестораны приостанавливают открытие новых точек
С какими сложностями столкнулись компании и как их можно решить

Кроме того, он отметил, что кейс с судом компании «Остров мечты» и H&M показывает, что можно собственник торгового центра добиться расторжения договора аренды и без специального закона.

Ранее 8 июня «Известия» узнали, что Минфин подготовил и направил в Минэкономразвития законопроект, который позволит российским собственникам недвижимости расторгнуть договоры аренды с западными компаниями, решившими уйти из страны. Люлин отметил, что такой закон может закрепить право русифицированного арендатора (то есть сменившего бренд и вывеску) на работу на тех же условиях, что и раньше.

«Это значит, что те торговые центры, которые хотели изменить условия аренды или размер арендной платы обновленного ритейлера, не смогут это сделать законно. А таких магазинов становится всё больше», — сказал эксперт.

Люлин уточнил, что моллы уже совещаются о возможности появления потребности расторжения аренды с новым McDonald's, если новый бренд «без золотых арок» не оправдает больших надежд.

В целом отрасли ТЦ необходим комплекс мероприятий поддержки, который может быть создан в результате конструктивного диалога между арендаторами и арендодателями, сказал управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский.

«Да, с одной стороны, мы в моменте защищаем арендодателя, но следующим шагом нужно продумать, кем возможно заменить свободные площади. Это гораздо более важная задача, так как взаимоотношения арендатор–арендодатель уже зафиксированы в договорах аренды, в том числе простой или закрытие магазина», — отметил он.

Вопрос заполнения пустующих площадей еще не решен, и арендодателям нужно действовать в этом направлении, подчеркнул Казанский.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022