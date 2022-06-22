Компании переплатят 333 млрд рублей за доставку грузов между РФ и ЕC

Из-за антироссийских санкций компании-перевозчики уже переплатили около 68 млрд рублей. Если ситуация не изменится, то дополнительные издержки экспортеров и импортеров до конца года составят 265 млрд рублей. В таком случае общая сумма переплат составит 333 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект обращения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к президенту России Владимиру Путину.

По словам и.о. директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко, было предложено запретить проезд на территорию России фур, зарегистрированных в ЕС. Однако решение пока не принято, так как этот вопрос будет обсуждаться совместно с Минэкономразвития, Минсельхозом, Минпромторгом и Федеральной таможенной службой.

При этом в АСМАП сообщили, что будет запрошена финансовая помощь российским автопредприятиям, пострадавшим от санкций ЕС. В Минтрансе уточнили, что ведомство уже подготовило меры финансовой поддержки на общую сумму 24,5 млрд рублей.

Планируется, что из них 18,6 млрд рублей ведомство предлагает выделить из бюджета для сохранения занятости в транспортных компаниях и на компенсацию их затрат. Еще 3,5 млрд рублей будут направлены на субсидии лизинговым компаниям на возмещение потерь из-за отсрочки на погашение арендных платежей. Кроме того, 2,4 млрд рублей пойдут на компенсацию ущерба в связи с конфискацией на территории Украины транспортных средств и перевозимых грузов.

Ранее, 21 июня, руководитель транспортной компании ООО «Байкал-Сервис ТК» в Калининграде Виктор Ерощенко рассказал, что может выясниться, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы не способствовал увеличению благосостояния Вильнюса и литовцев. Он напомнил, что основной грузопоток с территории стран Евросоюза, включая транзит через Польшу на территорию Калининградской области, давно ограничен. Но опять-таки речь идет не о закрытии пограничных переходов, а о расширении списка групп товаров, которые запрещено вывозить.

11 апреля директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов рассказал «Известиям» о возможных схемах грузоперевозок в условиях санкций Евросоюза. По его словам, можно осуществить отправки через транзитные страны, среди которых можно выделить Турцию. Однако это чревато увеличенными сроками и высокой стоимостью доставки.

До этого, 9 апреля, сообщалось, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы государств Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах.

Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Отмечалось, что ограничения пока не распространяются на грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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