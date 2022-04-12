Логист раскрыл возможные схемы грузоперевозок в обход запрета ЕС

Директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов в понедельник, 11 апреля, рассказал «Известиям» о возможных схемах грузоперевозок в обход запрета Евросоюза на них.

По его словам, логистические компании рассматривают несколько вариантов для дальнейшего осуществления грузоперевозок. Например, можно осуществить отправки через транзитные страны, среди которых можно выделить Турцию. Однако это чревато увеличенными сроками и высокой стоимостью доставки.

«Куда более предпочтительным выглядит вариант со сменой тягачей на приграничных терминалах между Россией, Белоруссией и Евросоюзом — законодательно это пока не запрещено. В таком случае время перевозки увеличится, но лишь в пределах суток, что несравнимо меньше ожидания в очереди на пунктах пропуска. Сама отправка станет дороже примерно на €300–400 из-за необходимости использования инфраструктуры приграничных терминалов при перецепке», — пояснил специалист.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы государств Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах.

Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Ограничения пока не распространяются на грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым.

Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в России.

Днем ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России. В его рамках ЕС, в частности, запретил перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии. В Совете ЕС подчеркнули, что рестрикции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Пятый пакет санкций также предусматривает заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму €10 млрд.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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