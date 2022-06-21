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Перевозчик оценил последствия для Литвы от запрета транзита грузов в Калининград

Перевозчик предрек Литве снижение благосостояния из-за запрета транзита грузов в Калининград
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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После того как пройдут эмоции и придет время считать деньги, может выясниться, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы не способствовал увеличению благосостояния Вильнюса и литовцев. Об этом заявил «Известиям» руководитель транспортной компании ООО «Байкал-Сервис ТК» в Калининграде Виктор Ерощенко во вторник, 21 июня.

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Ерощенко напомнил, что основной грузопоток с территории стран Евросоюза, включая транзит через Польшу на территорию Калининградской области, давно ограничен. Но опять-таки речь идет не о закрытии пограничных переходов, а о расширении списка групп товаров, которые запрещено вывозить.

Он отметил, что правительство Калининградской области совместно с федеральными органами управления РФ пытаются вести переговоры по ограничению транзита с Литвой.

«Понимая нынешнюю политическую ситуацию, процесс, во-первых, не быстрый, во-вторых — механизмы для решения вопроса есть. Что касается литовской стороны, разумеется, ни одно ограничение в экономике соседей не может и на ней не сказаться», — констатировал эксперт.

С того момента как Литва заявила об ограничении транзита через ее территорию со стороны РФ ряда товаров, в основном строительных материалов, на рынке может возникнуть их дефицит и, возможно, в очередной раз повысятся цены на них в регионе, добавил глава транспортной компании.

Накануне Министерство экономического развития Калининградской области обнародовало список товаров, запрещенных для транзита через Литву. В перечне 23 раздела на 66 страницах. Среди запрещенных к ввозу товаров: продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности, технологические установки для сжижения природного газа, а также чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия. Ограничения на нефть и нефтепродукты с учетом ряда исключений, указанных в списке, не будут применяться до 5 декабря 2022 года.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Предварительно сообщалось, что под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между областью и другими регионами России. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции альянса.

Калининградский губернатор Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и РФ.

20 июня временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест. В российском внешнеполитическом министерстве потребовали незамедлительной отмены санкций и указали, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией России через Литву не восстановят, Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев заявил «Известиям», что в результате запрета на транзит грузов в Калининградскую область Вильнюс потеряет железнодорожный транзит и закроет для себя возможности транзита для других видов транспорта с литовскими бенефициарами. Депутат считает, что целью транспортной блокады региона является желание Литвы «продолжить накачивать Прибалтику войсками США».

В краткосрочной перспективе из-за запрета транзита грузов могут возникнуть сложности, но проблема будет решена очень быстро, предположил Нифантьев.

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