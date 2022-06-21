Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище

Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом 21 июня рассказала заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень.

«Прощание с Геннадием Эдуардовичем Бурбулисом пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища 23 июня в 11:00», — сообщила она «РИА Новости».

Бурбулис скончался 19 июня в Баку на 77-м году жизни. Там он принимал участие в IX Глобальном бакинском форуме. Незадолго до смерти политик критично высказался об идее возрождения СССР.

Геннадий Бурбулис родился в 1945 году в Свердловской области. Он был одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства, занимал должности госсекретаря и первого зампреда правительства.

Бурбулис известен тем, что был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР. В 2022 году умерли еще двое подписантов соглашений: первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич и первый президент Украины Леонид Кравчук.