В Киеве простились с первым президентом Украины Кравчуком

Похороны первого президента Украины Леонида Кравчука прошли 17 мая в Киеве. Трансляцию церемонии погребения вели местные телеканалы.

Проститься с экс-лидером приехали нынешний президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой, бывшие главы государства Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также другие представители руководства страны.

Церемония прощания прошла в Украинском доме на Крещатике. Похоронили Кравчука с воинскими почестями под гимн Украины на Байковом кладбище.

О смерти экс-президента стало известно 10 мая. В конце июня 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце. В сентябре его перевезли в Германию для реабилитации.

Леонид Кравчук занимал пост президента Украины с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. Он также являлся бывшим председателем Верховной рады и народным депутатом Украины, входящим во фракцию Социал-демократической партии Украины (объединенной).

8 декабря 1991 года от имени Украины Кравчук подписал с президентом РФ Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.