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Бурбулис в день смерти назвал бредом и утопией идею о возрождении СССР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис 19 июня выступил на IX Глобальном бакинском форуме, в ходе которого назвал идею восстановления СССР бредом. Об этом пишет Haqqin.az.

По данным азербайджанского издания Turan, Бурбулис скончался днем 19 июня в одном из отелей Баку.

СМИ отмечают, что в рамках форму бывшему политику задали вопрос о том, как он воспринимает якобы попытки РФ возродить СССР.

«Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно», — ответил Бурбулис.

Геннадий Бурбулис родился в 1945 году в Свердловской области. Он был одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства.

В 1991–1992 годах Бурбулис занимал должности госсекретаря и первого зампреда правительства.

19 июня он скоропостижно умер в возрасте 76 лет. Как отметил его помощник Андрей Марков, бывший политик не болел и чувствовал себя хорошо.

Бурбулис известен тем, что был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР.

В 2020 году умерли еще двое подписантов соглашений: первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич и первый президент Украины Леонид Кравчук.

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