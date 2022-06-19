Скончался экс-госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис

На 77-м году умер бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис. Об этом 19 июня сообщил его пресс-секретарь Андрей Марков.

Как рассказал Марков «Интерфаксу», смерть бывшего политика стала неожиданностью, так как он чувствовал себя хорошо.

«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме», — добавил он.

Известно, что экс-госсекретарь умер в Баку.

Геннадий Эдуардович Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске Свердловской области. Был одним из ближайших соратников первого российского президента Бориса Ельцина. В 1991–1992 годах занимал должности Государсвтенного секретаря и первого заместителя председателя правительства России. Участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР.