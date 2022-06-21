Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Врач предупредил о возможности бессимптомного течения оспы обезьян

Врач Нетесов предупредил о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследования показывают, что заражение оспой обезьян может протекать бессимптомно. На это 21 июня в беседе с «Известиями» указал эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Сергей Нетесов.

Тихо-смирно: ученые предупредили о бессимптомной оспе обезьян
Как часто вирус может распространяться незаметно

«Вирус оспы обезьян пока ещё недостаточно изучен. Однако ученые во многих странах в связи с нынешней ситуацией интенсифицировали исследования, и одно из них показало, что инфекция эта может проходить бессимптомно, а люди с имевшимся иммунитетом (вакцинированные когда-то против натуральной оспы) могут и не проявлять симптомы в случае заражения этим вирусом. А в случае бессимптомного течения этой инфекции она может и не оставить ни следа на коже, не вызывать температуру», — заявил специалист.

Он уточнил, что такое течение заболевания возможно у людей с предиммунитетом к вирусу. Вместе с тем это явление до сих пор детально не изучено, резюмировал Нетесов.

16 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для россиян серьезных рисков заражения оспой обезьян нет. По ее словам, в целях профилактики распространения вируса уже усилен контроль на всех пунктах пропуска в Россию, так как инфекция может иметь только завозной характер.

Накануне, 15 июня, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об отсутствии необходимости в массовой вакцинации в рамках борьбы с распространением оспы обезьян. При этом вакцина от заболевания в настоящий момент находится в стадии разработки.

Тогда же директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что Европа всё еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян, так как на ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022