Врач предупредил о возможности бессимптомного течения оспы обезьян

Исследования показывают, что заражение оспой обезьян может протекать бессимптомно. На это 21 июня в беседе с «Известиями» указал эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Сергей Нетесов.

«Вирус оспы обезьян пока ещё недостаточно изучен. Однако ученые во многих странах в связи с нынешней ситуацией интенсифицировали исследования, и одно из них показало, что инфекция эта может проходить бессимптомно, а люди с имевшимся иммунитетом (вакцинированные когда-то против натуральной оспы) могут и не проявлять симптомы в случае заражения этим вирусом. А в случае бессимптомного течения этой инфекции она может и не оставить ни следа на коже, не вызывать температуру», — заявил специалист.

Он уточнил, что такое течение заболевания возможно у людей с предиммунитетом к вирусу. Вместе с тем это явление до сих пор детально не изучено, резюмировал Нетесов.

16 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для россиян серьезных рисков заражения оспой обезьян нет. По ее словам, в целях профилактики распространения вируса уже усилен контроль на всех пунктах пропуска в Россию, так как инфекция может иметь только завозной характер.

Накануне, 15 июня, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об отсутствии необходимости в массовой вакцинации в рамках борьбы с распространением оспы обезьян. При этом вакцина от заболевания в настоящий момент находится в стадии разработки.

Тогда же директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что Европа всё еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян, так как на ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире.