В Кремле объяснили перенос референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июня прокомментировал заявление администрации президента Южной Осетии о том, что референдум о присоединении республики к РФ не был согласован с Москвой.

«Постановка вопроса об объединении, как это было сформулировано, содержит юридический казус. Поэтому здесь нужно разбираться в этом направлении. Не может же Россия с кем-то объединиться», — сказал Песков на брифинге.

Он пояснил, что если Россия с кем-то объединится, то возникнет совершенно новый энтитет.

«То есть возникает такой юридический казус. И наши коллеги должны тут сами определиться и разобраться», — резюмировал официальный представитель Кремля.

Ранее в этот день глава администрации осетинского президента Алан Джиоев заявил, что проведение референдума в Южной Осетии по вопросу вхождения в состав России было назначено экс-президентом Анатолием Бибиловым без проработки с российской стороной, что нарушает договор о сотрудничестве между странами. Таким образом процедура голосования была перенесена (она должна была пройти 17 июля).

В конце мая президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял решение приостановить указ своего предшественника Анатолия Бибилова по проведению референдума о присоединении республики к РФ. Гаглоев обозначил принятие одностороннего решения, которое затронуло бы права и интересы России, недопустимым. Однако инициативу граждан по интеграции с Россией поприветствовал.

Как отметила тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Москва считает здравым решение Южной Осетии приостановить действие указа о референдуме. Она добавила, что РФ готова к обсуждению с властями республики путей дальнейшей интеграции между государствами.