МИД положительно оценил решение Южной Осетии приостановить указ о референдуме

Москва считает здравым решение Южной Осетии приостановить действие указа о референдуме по вхождению в РФ, заявила 31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С учетом того что данная инициатива экс-президента А.И. Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого Указа от 13 мая 2022 года «О назначении референдума Республики Южная Осетия» оцениваем, как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам», — процитировали Захарову на сайте МИД РФ.

Представитель дипведомства добавила, что Москва готова к обсуждению с властями Южной Осетии путей дальнейшей интеграции между государствами.

Накануне президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял решение приостановить указ своего предшественника Анатолия Бибилова по проведению референдума о присоединении республики к Российской Федерации.

Алан Гаглоев обозначил принятие одностороннего решения, которое затронуло бы права и интересы России, недопустимым. Однако инициативу граждан по интеграции с Россией поприветствовал.

24 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал готовящийся в Южной Осетии референдум, отметив, что для возможного вхождения республики в состав России необходимо более детально проработать этот шаг с учетом юридических аспектов.

11 мая Алан Гаглоев, обсуждая условия для проведения референдума о вхождении страны в состав РФ, сказал, что его нужно проводить в зависимости от проявленной готовности со стороны Москвы.

Ранее, 30 апреля, бывший президент республики Анатолий Бибилов заявлял о том, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для того, чтобы войти в состав России. По его словам, объединение с РФ — это стратегическая цель Южной Осетии.