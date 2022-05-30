Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме о присоединении к РФ

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял решение приостановить указ своего предшественника Анатолия Бибилова по проведению референдума о присоединении республики к Российской Федерации. Соответствующее распоряжение был опубликовано на официальном сайте президента 30 мая.

Референдум был отложен для проведения всесторонних консультаций с российской стороной по вопросу дальнейшей интеграции Южной Осетии с Россией, отмечается в документе.

Алан Гаглоев считает недопустимым принятие одностороннего решения, которое затронуло бы права и интересы России. При этом он подчеркнул в своем указе, что всецело поддерживает инициативу граждан республики по дальнейшей интеграции с Россией.

24 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал готовящийся в Южной Осетии референдум, отметив, что для возможного вхождения Южной Осетии в состав России необходимо более детально проработать этот шаг с учетом юридических аспектов.

11 мая Алан Гаглоев, обсуждая условия для проведения референдума о вхождении страны в состав, сказал, что его нужно проводить в зависимости от проявленной готовности со стороны Москвы.

Ранее, 30 апреля, Анатолий Бибилов заявлял о том, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для того, чтобы войти в состав России. Он же 13 мая сообщил о том, что референдум по этому вопросу назначен на 17 июля. По его словам, объединение с РФ — это стратегическая цель Южной Осетии.