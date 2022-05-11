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Гаглоев назвал условия для референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Президент Южной Осетии Гаглоев: референдум о вхождении в состав РФ возможен после готовности Москвы
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Фото: РИА Новости/Наталья Айриян
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Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время. Об этом 11 мая заявил одержавший победу на выборах президента республики Алан Гаглоев.

Подали голоса: Алан Гаглоев побеждает на президентских выборах в Южной Осетии
Как идея объединения с Россией повлияла на позиции действующего главы республики

Как он подчеркнул, проведение референдума не является односторонним процессом.

«Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер — Российская Федерация — занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований», — сказал политик в интервью ТАСС.

По его словам, Южная Осетия должна понимать стратегического партнера. В случае поступления сигнала, понимания, что настало время, референдум будет обязательно проведен, заверил он.

9 мая действующий президент страны Анатолий Бибилов заявил, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится.

8 мая в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, в котором за пост боролись нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. К закрытию избирательных участков в 20:00 мск явка составила 68,2%.

В тот же день Бибилов признал поражение на выборах и пожелал своему политическому оппоненту удачи на посту лидера страны. Тогда же Гаглоев заявил журналистам, что на посту главы страны готов наращивать взаимодействие с Россией.

30 марта Бибилов сказал, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов.

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