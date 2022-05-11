Гаглоев назвал условия для референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время. Об этом 11 мая заявил одержавший победу на выборах президента республики Алан Гаглоев.

Как он подчеркнул, проведение референдума не является односторонним процессом.

«Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер — Российская Федерация — занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований», — сказал политик в интервью ТАСС.

По его словам, Южная Осетия должна понимать стратегического партнера. В случае поступления сигнала, понимания, что настало время, референдум будет обязательно проведен, заверил он.

9 мая действующий президент страны Анатолий Бибилов заявил, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится.

8 мая в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, в котором за пост боролись нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. К закрытию избирательных участков в 20:00 мск явка составила 68,2%.

В тот же день Бибилов признал поражение на выборах и пожелал своему политическому оппоненту удачи на посту лидера страны. Тогда же Гаглоев заявил журналистам, что на посту главы страны готов наращивать взаимодействие с Россией.

30 марта Бибилов сказал, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов.