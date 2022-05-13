Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится 17 июля

Референдум по вопросу вхождения Республики Южная Осетия в состав России назначен на 17 июля. Об этом заявил в пятницу, 13 мая, президент республики Анатолий Бибилов в эфире программы «Соловьев LIVE».

«В принципе, в конституции Республики Южная Осетия всё предельно четко расписано. Нам, конечно, надо спросить мнение народа, то есть сделать так, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав России», — сказал он.

По словам главы республики, это «не очень трудно сделать» и возможно сделать не затягивая.

Ранее, 30 марта, действующий президент Южной Осетии заявлял, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии.

Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

10 апреля в Южной Осетии прошел первый тур выборов президента республики. Выборы признаны состоявшимися, явка составила 74,28%. За лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева отдали голоса 36,9% проголосовавших (10 705 человек), у Анатолия Бибилова 33,5% (9706 человек).

9 мая прошел второй тур выборов, после которого Бибилов признал поражение на выборах президента.

11 мая одержавший победу на выборах президента Гаглоев назвал условия для референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ. По его мнению, референдум о вхождении Южной Осетии в состав России нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время.