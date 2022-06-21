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Формат «Маккафе» может появиться в России в июле

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Уже в июле может открыться формат, который ранее McDonald's развивал в РФ под брендом «Маккафе». Об этом сообщили «Известиям» во вторник, 21 июня, в пресс-службе сети ресторанов «Вкусно — и точка», открывшихся на базе бывшего «Макдоналдс».

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«Ориентируемся на июль», — уточнили изданию в компании.

В сети также отметили, что компания уже ведет разработку аналогов «Биг Мака» и мороженого «Макфлури». Они были визитной карточкой ресторанов. Там уточнили, что рецептура продукции будет изменена, но какие ингредиенты станут новыми, не рассказали.

О том, что аналог ушедшего из меню «Биг тейсти» будет называться «Биг Спешл», заявили «Известиям» накануне во «Вкусно — и точка». Продажи бургера в Москве и Подмосковье начнутся с 25 июня.

Также в сети уже заявляли, что «Макфлури» может вернуться, но, возможно, изменят его рецепт.

Сейчас «Биг Мак», «Биг Тейсти», «Макфлури» и набор «Хэппи Мил» в обновленном ресторане отсутствуют.

В России заведения, ранее называвшиеся McDonald's, возобновили работу после простоя 12 июня под названием «Вкусно — и точка». Логотипом «Вкусно — и точка» стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер. Изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в РФ 14 марта. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Предприниматель работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

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