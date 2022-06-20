«Биг Тейсти» вернется в меню «Вкусно — и точка» под новым названием

Бургер «Биг Тейсти» под новым названием вернется в меню ресторанов «Вкусно — и точка», открывшихся на базе бывшей сети «Макдоналдс». Об этом 20 июня сообщил источник в компании.

«Вопрос с возвращением «Биг Тейсти» решен, со схожей рецептурой, но под новым названием. <...> «Биг Мак» и «Макфлури» тоже могут вернуться, но, возможно, придется изменить рецепт. Пока их возвращение только обсуждается», — цитирует его ТАСС.

На данный момент «Биг Мак», «Биг Тейсти», «Макфлури» и набор «Хэппи Мил» в обновленном ресторане отсутствуют.

В России заведения, ранее называвшиеся McDonald's, возобновили работу после простоя 12 июня.

Сеть после продажи получила название «Вкусно — и точка». Новым логотипом фастфуд-ресторанов стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.