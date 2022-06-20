«Биг Тейсти» вернется в РФ под названием «Биг Спешл»

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка», открывшихся на базе бывшей сети «Макдоналдс», начнет продажи «Биг Спешл» — аналога ушедшего из меню «Биг тейсти». Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе компании в понедельник, 20 июня.

Продажи бургера в Москве и области начнутся с 25 июня.

Ранее в этот же день в сети заявили, что «Биг Тейсти» вернется в меню под новым названием, но не уточняли, под каким. Отмечалось, что «Макфлури» тоже может вернуться, но, возможно, изменят рецепт.

Сейчас «Биг Мак», «Биг Тейсти», «Макфлури» и набор «Хэппи Мил» в обновленном ресторане отсутствуют.

В России заведения, ранее называвшиеся McDonald's, возобновили работу после простоя 12 июня под название «Вкусно — и точка».

Новым логотипом ресторанов стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Предприниматель работает с сетью ресторанов почти 10 лет.