Посол ЕС прибыл в МИД РФ на фоне запрета Литвой транзита товаров в Калининград

Посол ЕС Маркус Эдерер во вторник, 21 июня, прибыл в МИД РФ на фоне решения Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область.

Машина посла только что подъехала к зданию на Смоленской площади.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня, он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Согласно предварительным оценкам, под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

20 июня глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен.

В тот же день временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест. Помимо этого, в российском внешнеполитическом ведомстве потребовали незамедлительной отмены рестрикций. В МИД РФ подчеркнули, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Также он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

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