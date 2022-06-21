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Учителя спрогнозировали баллы школьников на предстоящем ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские педагоги приняли участие в исследовании, где поделились ожиданиями от баллов учеников за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году. Опрос провела образовательная компания MAXIMUM Education, результаты поступили в распоряжение «Известий» 21 июня.

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Так, каждый пятый учитель (19%) считает, что результат по предмету составит около 50–60 баллов, более трети преподавателей (36%) оценивают сдачу ЕГЭ в 60–70 баллов. 27% опрошенных делают оптимистичные прогнозы и утверждают, что их ученики сдадут экзамен на 70–80 баллов, 8% оценивают успехи на 40–50 баллов. И лишь 10% педагогов уверены, что ребята напишут ЕГЭ на 80 баллов и более.

В целом две трети опрошенных учителей (61%) положительно высказываются об успехах учеников к концу года и оценивают их результаты как хорошие. 37% считают, что успехи школьников удовлетворительные, 2% педагогов оценивают итоги учебы на отлично.

Исследование проводилось с 10 по 13 июня. В нем приняли участие более 2,5 тыс. действующих педагогов со всех регионов России.

15 июня стало известно, что в Московской области девять выпускников сдали ЕГЭ по двум дисциплинам на 100 баллов. По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, «мультистобалльниками стали ребята из городских округов: Воскресенск, Балашиха, Дубна, Дмитров, Талдом, Королев, Одинцово, Ступино и Мытищи». Большинство школьников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и литературе. Один выпускник из Одинцово получил 100 баллов за экзамены по русскому языку и химии.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 26 мая и продлится до 2 июля. Дополнительный период по обязательным предметам назначен на 5–20 сентября.

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