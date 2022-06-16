В Подмосковье девять школьников получили высшие баллы на ЕГЭ по двум предметам

В Московской области девять выпускников сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по двум дисциплинам на 100 баллов. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, «мультистобалльниками стали ребята из городских округов: Воскресенск, Балашиха, Дубна, Дмитров, Талдом, Королев, Одинцово, Ступино и Мытищи», отмечает телеканал «360».

Большинство школьников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и литературе. Один выпускник из Одинцово получил 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и химии.

Каждый мультистобалльник получит от области по 100 тыс. рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников, получит по 150 тыс. рублей.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 26 мая и продлится до 2 июля. Дополнительный период по обязательным предметам назначен на 5-20 сентября, уточняет РИАМО.

8 июня пресс-служба Рособрнадзора заверила, что отменять ЕГЭ в России не будут на фоне выхода страны из Болонского образовательного процесса, пишет НСН. В ведомстве настаивают на том, что данный тип тестирования построен на отечественных образовательных стандартах и учитывает особенности российской системы образования, сообщает «Ридус».

26 мая руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев также заявил, что отказ России от Болонской системы не предполагает уход от экзаменов в формате ЕГЭ. По его словам, это другая ступень образования, а Болонская система и Единый государственный экзамен — «это две разные планеты», отмечает телеканал «Звезда».