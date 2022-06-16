ЕГЭ-2022: где и как узнать результаты единого госэкзамена

В начале лета российские школьники традиционно сдуют выпускные экзамены. Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России проходит с 26 мая по 21 июня.

Для выпускников также предусмотрен резервный период для сдачи ЕГЭ — с 23 июня по 2 июля. Воспользоваться им можно при предоставлении документа, подтверждающего уважительную причину пропуска основных дней сдачи. О том, когда будут опубликованы результаты экзаменов и где с ними можно ознакомиться, рассказывают «Известия».

Когда будут опубликованы результаты ЕГЭ-2022

Обычно выпускники ждут результатов ЕГЭ одну-две недели. Однако проверка результатов по русскому языку и математике занимает более долгий срок.

18 апреля Рособрнадзор публиковал письмо, регламентирующее, до каких дат должны быть размещены на информационных ресурсах результаты экзаменов, которые были сданы в основной период.

Так, итоги экзаменов по географии, литературе, химии должны опубликовать до 10 июня.

По русскому языку — до 17 июня.

По базовой и профильной математике — до 20 июня.

В срок до 22 июня должны разместить итоги ЕГЭ по истории и физике.

24 июня определили крайней датой публикации результатов по обществознанию.

По биологии результаты можно будет узнать не позднее 29 июня.

До 4 июня — по иностранным языкам, информатике и ИКТ (КЕГЭ).

Где посмотреть результаты ЕГЭ-2022

Есть несколько способов узнать итоги экзаменов. Так, абитуриенты могут воспользоваться сайтом мэра Москвы, порталом «Госуслуги» либо ознакомиться с результатами непосредственно на сайте ЕГЭ. Чтобы узнать результаты в режиме онлайн, необходимо указать в соответствующих полях свои паспортные данные и 12-значный код регистрации участника экзамена.

Желающие также могут узнать результаты ЕГЭ, обратившись в школу или региональный центр обработки информации (РЦОИ). При себе сдававшему экзамен необходимо иметь паспорт. Если результаты забирает родитель или законный представитель выпускника, он должен иметь при себе свой паспорт и паспорт ребенка. В случае если ребенок не указан в документе, необходимо подтвердить родство при помощи свидетельства о его рождении. В случае достижения выпускником возраста 18 лет, также будет необходима письменная доверенность.

Доверенному лицу следует принести с собой свой паспорт, паспорт сдавшего экзамен и доверенность.

Когда и как можно пересдать ЕГЭ

В случае получения неудовлетворительного результата по одному из обязательных предметов предполагается возможность пересдать ЕГЭ в текущем учебном году в резервные даты. Если же выпускник не сдал экзамен в резервные сроки, решение о повторном допуске будет принимать государственная экзаменационная комиссия.

26 мая появилась шкала перевода баллов ЕГЭ за 2022 год. Ее опубликовал Рособрнадзор для помощи выпускникам в выборе направления поступления.

Полное расписание ЕГЭ 2022 года — в инфографике «Известий».