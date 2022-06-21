Эксперт оценил удары ВФУ по нефтяным платформам в Черном море

Вооруженные формирования Украины наносят удары, совершенно не заботясь о международном праве, и о соблюдении общепринятых норм ведения войны говорить тут не приходится, рассказал «Известиям» бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, комментирую атаку буровых платформ в Черном море.

В понедельник, 20 июня, ВФУ атаковали нефтегазовые платформы «Черноморнефтегаза», установленные на Одесском месторождении в Черном море.

Минобороны России тут же начало спасательную операцию, в которой задействовали патрульные катера и авиацию. Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семеро работников «Черноморнефтегаза» числятся в списках пропавших без вести. Также из-за удара два человека получили ожоги, а один — осколочное ранение. Всего с платформ было эвакуировано 94 человека.

«Методы терроризма киевские власти возвели в ранг государственной политики, — отметил Сергей Орджоникидзе. — Они прикрываются мирными жителями, как это было в Мариуполе и других местах, или обстреливают мирные города и промышленные объекты, где нет военных или военного производства. О соблюдении общепринятых норм и правил ведения войны говорить тут не приходится».

По словам эксперта, официальный Киев понимает, что у него дела идут не так, как хотелось бы, поэтому наносит удары по всему, что может достать военными средствами.

«Все такие атаки приходятся, как они считают, по болевым точкам России, — заметил Сергей Орджоникидзе. — По этой причине под постоянными и целенаправленными обстрелами находятся ближайшие регионы России, города и села Донбасса. Теперь пришла очередь буровых платформ в Черном море. Они пытаются нанести максимальный ущерб России, ЛНР и ДНР, совершенно не думая о последствиях или мирных людях».

По словам эксперта, России надо максимально жестко отвечать на эти обстрелы — украинские власти сами не остановятся.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чернее моря: украинские боевики ударили по буровым платформам