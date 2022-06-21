Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 21 тыс. человек эвакуированы за сутки из Донбасса и с Украины
Мир
В ЛНР сообщили об эвакуации около 20 мирных жителей с «Азота»
Мир
Полянский назвал неприемлемыми удары Израиля по аэропорту Дамаска
Мир
Песков заявил об утраченном РФ доверии Западу после ситуации на Украине
Мир
Bloomberg узнал о готовности ЕС предоставить Украине статус кандидата
Мир
Мизинцев заявил о размещении артбатареи ВСУ под Харьковом для провокаций
Общество
Ежемесячные денежные выплаты предлагают увеличить на 50%
Мир
Дело за призывы признать границы ЛНР и ДНР возбудили против экс-мэра Киева
Мир
Алиханов сообщил о вызове в МИД посла ЕС из-за ограничения транзита
Мир
Чижов отметил деградацию в отношениях РФ и ЕС
Мир
В ЛНР сообщили об окружении украинских войск в Золотом и Горском

Эксперт оценил удары ВФУ по нефтяным платформам в Черном море

0
Фото: gas.crimea.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные формирования Украины наносят удары, совершенно не заботясь о международном праве, и о соблюдении общепринятых норм ведения войны говорить тут не приходится, рассказал «Известиям» бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, комментирую атаку буровых платформ в Черном море.

В понедельник, 20 июня, ВФУ атаковали нефтегазовые платформы «Черноморнефтегаза», установленные на Одесском месторождении в Черном море.

Подводные ставни: как украинский флот заминировал Черное море
Чтобы расчистить акваторию, потребуются усилия нескольких государств, считают эксперты

Минобороны России тут же начало спасательную операцию, в которой задействовали патрульные катера и авиацию. Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семеро работников «Черноморнефтегаза» числятся в списках пропавших без вести. Также из-за удара два человека получили ожоги, а один — осколочное ранение. Всего с платформ было эвакуировано 94 человека.

«Методы терроризма киевские власти возвели в ранг государственной политики, — отметил Сергей Орджоникидзе. — Они прикрываются мирными жителями, как это было в Мариуполе и других местах, или обстреливают мирные города и промышленные объекты, где нет военных или военного производства. О соблюдении общепринятых норм и правил ведения войны говорить тут не приходится».

По словам эксперта, официальный Киев понимает, что у него дела идут не так, как хотелось бы, поэтому наносит удары по всему, что может достать военными средствами.

«Все такие атаки приходятся, как они считают, по болевым точкам России, — заметил Сергей Орджоникидзе. — По этой причине под постоянными и целенаправленными обстрелами находятся ближайшие регионы России, города и села Донбасса. Теперь пришла очередь буровых платформ в Черном море. Они пытаются нанести максимальный ущерб России, ЛНР и ДНР, совершенно не думая о последствиях или мирных людях».

По словам эксперта, России надо максимально жестко отвечать на эти обстрелы — украинские власти сами не остановятся.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чернее моря: украинские боевики ударили по буровым платформам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022