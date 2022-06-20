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Россия сохранила ограничения на перемещение через границу с Финляндией

Посольство России: ограничения на перемещение граждан через границу с Финляндией сохраняются
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Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
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Россия сохранила ограничения на перемещение через границу с Финляндией, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится 20 июня в Telegram-канале посольства России в этой стране.

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Ограничения сохранены, несмотря на снятие ограничений со стороны Финляндии

«Ограниченный режим пересечения российскими гражданами отдельных участков наземных границ Российской Федерации, в том числе пешеходных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации с Финляндской Республикой, установленный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года N 763-р, сохраняется», — отметили в российской дипломатической миссии.

Ранее в понедельник стало известно, что с 30 июня Финляндия отменит ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и откроет границы для туристов из третьих стран, в том числе из России. Пассажиры, которые прибывают из-за пределов Евросоюза и Шенгенской зоны, должны иметь при себе проездные документы и, при необходимости, визу.

Ведомство допускает, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран, в частности, на границе с Российской Федерацией.

11 июня Германия временно отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну и возобновила прием заявлений о выдаче виз россиянам с любой целью поездки.

Для въезда в страну туристам не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

3 июня руководитель направления онлайн-туров Travelbelka Диля Демиденко сообщила, что самый простой и быстрый способ для россиян получить шенгенскую визу — обратиться в визовые центры Италии и Франции. Эксперт добавила, что, если у человека уже были итальянские или французские визы, есть шанс получить документ на год или дольше.

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