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В оборонный бюджет США на 2023 год включили $450 млн для Украины

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Проект оборонного бюджета США предполагает выделение $450 млн на поддержку Украины в разведке и безопасности. Об этом говорится в документе, опубликованном 20 июня профильным комитетом палаты представителей.

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В нем утверждается, что шефу Пентагона предлагают дать полномочия «по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины». Для этого в 2023 фискальном году, который истекает 1 октября 2023 года, предлагается выделить $450 млн.

Эта сумма на $150 млн превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом.

Ранее, 15 июня, американский лидер в ходе разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

За день до этого Пентагон отчитался о поставке гаубиц M777. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США поставили 108 орудий и 220 тыс. боеприпасов, имеющих дальность полета более 30 км.

В то же время российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил, что поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS, озвученные Пентагоном, свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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