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В Госдуме раскритиковали транспортную блокаду Калининграда

Депутат Белик: транспортная блокада Калининграда — показатель того, как ЕС попирает свои же нормы права
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Решение по транзиту товаров в Калининградскую область — это показатель того, что европейские нормы права грубо попираются, причем теми, кто громче всего кричит о свободе слова и личности. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Сухопутная блокада Калининградской области — это показатель того, что европейские нормы права и нормы человечности грубо попираются, причем именно ногами тех, кто громче всего кричит о свободе слова и личности. Варварские способы введения блокад или санкций сегодня демонстрирует не только Украина, но и Евросоюз», — указал он.

Депутат предположил, что в этом плане Евросоюз и официальный Киев являются единомышленниками. Для них Россия не какой-то абстрактный враг, а четко обозначенный «русофобский инстинкт уничтожения всего живого на нашей территории».

«Несмотря на санкции, выпады и международные интриги, Россия была, есть и будет. <…> Санкции — это бумеранг, который обязательно ударит по лбу того, кто его запустил», — заключил Белик.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня, он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Согласно предварительным оценкам, под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

По словам губернатора области Антона Алиханова, запрет Литвы на транзит товаров неприятен, но ситуация решаемая. Он добавил, что порты Прибалтики не смогут нормально работать без транзита товаров из России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Также он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

20 июня временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест. Помимо этого, в российском внешнеполитическом ведомстве потребовали незамедлительной отмены рестрикций.

В МИД РФ подчеркнули, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

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