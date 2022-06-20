Опубликован трейлер российского полнометражного фильма про Чебурашку

Трейлер полнометражного фильма про Чебурашку опубликовала 20 июня российская кинокомпания Central Partnership на своем YouTube-канале.

В картине Чебурашка будет показан не как плюшевая игрушка, а как настоящий зверек, живущий «в апельсиновой роще в далекой стране».

Озвучила персонажа российская актриса Ольга Кузьмина. Гену, лучшего друга Чебурашки, сыграл актер Сергей Гармаш. Также роли в фильме исполнили Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков и др. Режиссером-постановщиком картины выступил Дмитрий Дьяченко, ставивший трилогию «Последний богатырь».

В прокат лента выйдет 1 января 2023 года.

Чебурашка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья».

В конце мая в Сети появились кадры хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» от британского сценариста и режиссера Риса Фрейк-Уотерфилда. Судя по опубликованным кадрам, Винни-Пух и Пятачок — серийные убийцы. В масках медведя и свиньи они нападают на молодых девушек. Главные роли исполнили Крейг Дэвид Доусетт (Винни) и Крис Корделл (Пятачок).