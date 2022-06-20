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За прошлую неделю ВС Украины обстреляли Донецк 291 раз

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю обстреляли Донецк 291 раз, погибли 12 человек, 93 мирных жителя ранены. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире Первого канала.

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Специальный корреспондент « Известий» — о том, как Донецк переживает новую волну обстрелов со стороны Украины

По словам мэра Донецка, количество выпущенных снарядов, боеприпасов измеряется тысячами, обстреливается практически весь город.

«К сожалению, это приводит к жертвам среди мирных жителей, погибли 12 мирных жителей, погибли два сотрудника МЧС при исполнении своего служебного долга, погиб один ребенок, ранены 93 мирных жителя, среди которых пятеро детей», — сказал он.

Защитники Донбасса ранее в этот день рассказали корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину о том, что обстрелы Донецка со стороны вооруженных формирований Украины за последние недели усилились. Они связывают это с поставками странами Запада нового вооружения Киеву.

19 июня корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал жизнь города Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР) под обстрелами, которые регулярно вели украинские боевики. Военнослужащие республики, освобождавшие город, рассказали об особенностях борьбы с вражескими беспилотниками, которые разведывали обстановку на их позициях.

16 июня посольство РФ в Вашингтоне обвинило США в игнорировании украинских обстрелов мирного населения Донецка. Дипломаты также подчеркнули, что боевики используют при обстрелах западное вооружение.

Днем ранее постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что целью Киева является нанесение как можно большего ущерба гражданским лицам в Донбассе.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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