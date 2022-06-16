Посольство РФ заявило об игнорировании США обстрелов Донецка Киевом

Посольство РФ в Вашингтоне в четверг, 16 июня, обвинило Соединенные Штаты в распространении фейковой информации об использовании российскими военными в ходе спецоперации кассетных боеприпасов в Харькове и при этом игнорировании украинских обстрелов мирного населения Донецка.

«В нынешней русофобской атмосфере так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса. Отсюда и распространение ими «фальшивок» об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова и полное игнорирование бомбардировок украинскими националистами жилых районов Донецка», — говорится в сообщении в Telegram-канале российского диппредставительства.

Дипломаты также подчеркнули, что украинские боевики используют при обстрелах западное вооружение.

Как отмечается в заявлении, Вооруженные Силы РФ защищают мирное население Донбасса от нацистов, которых поддерживают США и многие страны Европы.

«Более того, «коллективный запад» открыто пропагандирует человеконенавистнические идеи», — заключили в посольстве.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила корреспонденту CNN пообщаться с представителями Донбасса, чтобы объективно осветить все происходящее в регионе. Однако, по ее словам, американская телекомпания не позволит показать такой материал, поскольку тогда CCN оккупируют «заказные демонстранты» и это СМИ «начнут отменять», как всех, кто показывает правду».

13 июня немецкий телеканал Das Erste выдал кадры обстрела украинскими войсками Майского рынка в Донецке за действия Вооруженных сил РФ.

До этого, 22 мая, журналист Рикардо Санчес Серра в своей статье для сайта Федерации журналистов Перу написал, что большую часть антироссийской пропаганды производит мощная английская маркетинговая компания PR Network (NED), которая распространяет антироссийские сообщения в западных СМИ и всегда поддерживает Киев. Эта компания финансируется НАТО и США, подчеркнул он.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что на Западе нет ни свободы СМИ, ни демократии в идеальном ее понимании. Он также указал на то, что Запад испугался конкуренции с Россией в информационной войне и стал устранять российские СМИ.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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