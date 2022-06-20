Защитники Донбасса рассказали о позициях ВФУ на передовой

Обстрелы Донецка со стороны вооруженных формирований Украины за последние недели усилились. Защитники Донбасса полагают, это связано с поставками странами Запада нового вооружения Киеву, о чем они рассказали корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

На окраине Донецка военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) показали, где располагаются позиции ВФУ. Оттуда, по их словам, огонь по Донецку ведется стрелковым оружием.

«Если они сюда поставят что-нибудь более серьезное, технику какую-нибудь, мы ее заметим, передадим артиллеристам, они ее накроют», — пояснил боец с позывным Макс.

Он добавил, что на других позициях националисты используют и вооружение 155-миллиметрового калибра, прозванное «натовским», также у боевиков есть американские гаубицы М777.

«Пока, я считаю, нужно по возможности подавлять эти позиции», — отметил он.

Во время из одного обстрелов серьезные повреждения получил местный Свято-Духовский храм. Его крыша оказалась изрешеченной осколками снарядов.

19 июня корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал жизнь города Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР) под обстрелами, которые регулярно вели украинские боевики. Военнослужащие республики, освобождавшие город, рассказали об особенностях борьбы с вражескими беспилотниками, которые разведывали обстановку на их позициях.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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