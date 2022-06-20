Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Защитники Донбасса рассказали о позициях ВФУ на передовой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обстрелы Донецка со стороны вооруженных формирований Украины за последние недели усилились. Защитники Донбасса полагают, это связано с поставками странами Запада нового вооружения Киеву, о чем они рассказали корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

На окраине Донецка военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) показали, где располагаются позиции ВФУ. Оттуда, по их словам, огонь по Донецку ведется стрелковым оружием.

Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
ВС России готовы применить для защиты ДНР «Искандеры», считают военные эксперты

«Если они сюда поставят что-нибудь более серьезное, технику какую-нибудь, мы ее заметим, передадим артиллеристам, они ее накроют», — пояснил боец с позывным Макс.

Он добавил, что на других позициях националисты используют и вооружение 155-миллиметрового калибра, прозванное «натовским», также у боевиков есть американские гаубицы М777.

«Пока, я считаю, нужно по возможности подавлять эти позиции», — отметил он.

Во время из одного обстрелов серьезные повреждения получил местный Свято-Духовский храм. Его крыша оказалась изрешеченной осколками снарядов.

19 июня корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал жизнь города Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР) под обстрелами, которые регулярно вели украинские боевики. Военнослужащие республики, освобождавшие город, рассказали об особенностях борьбы с вражескими беспилотниками, которые разведывали обстановку на их позициях.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022