Корреспондент «Известий» показал жизнь Попасной под обстрелами

Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреливается украинскими националистами регулярно. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат в воскресенье, 19 июня, поделился видео, снятым в городе сразу после обстрела.

На кадрах можно заметить дом, который когда-то был жилым. Сейчас он охвачен огнем — буквально несколько минут назад в него попал снаряд.

«Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать Попасную, несмотря на то что Народная милиция ЛНР и военнослужащие Российской Федерации продвинулись уже вглубь, за пределы города. Украинские войска продолжают ежедневно наносить артиллерийские удары, подвергая опасности жизни оставшегося населения города Попасная», — рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.

В видео Ярослав рассказывает, что звуки стрелкового оружия — это работа российских бойцов и бойцов Народной милиции по вражескому коптеру.

«Обычно сразу после его появления наступает атака», — говорит корреспондент.

Ранее в этот же день в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что число пострадавших за 18 июня в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины возросло до 20 человек и пяти погибших. Дополнительная информация о раненых поступила из Куйбышевского и Ворошиловского районов Донецка, а также населенного пункта Ясиноватая.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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