В Совфеде отреагировали на решение Литвы по транзиту товаров в Калининград

Решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Мы относимся к этому решению Литвы абсолютно отрицательно. Видим выраженную русофобскую, русоненавистническую, деструктивную позицию Литвы», — отметил он.

По словам политика, на это указывало множество других решений Вильнюса на протяжении последних 15-20 лет. Сенатор подчеркнул, что Россия пытается привести Литву в чувство дипломатическими методами, объясняя ей, что такие действия незаконны и недопустимы. Однако агрессия со стороны литовских властей зашкаливает, добавил парламентарий.

«Если вдруг у Калининграда появятся серьезные экономически и социальные проблемы, связанные вообще с жизнеобеспечением этого региона РФ, то Литва может от нас ожидать любых решений. Расшифровывать, что понимается под «любыми решениями», я не буду», — заключил Цеков.

По словам губернатора области Антона Алиханова, запрет Литвы на транзит товаров неприятен, но ситуация решаемая. Он добавил, что порты Прибалтики не смогут нормально работать без транзита товаров из России.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Также он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

20 июня временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест. Помимо этого, в российском внешнеполитическом ведомстве потребовали незамедлительной отмены рестрикций.

В МИД РФ подчеркнули, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня, он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Согласно предварительным оценкам, под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.