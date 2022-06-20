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Губернатор Азаров сообщил о перспективах возрождении завода «Авиакор»

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Авиационный завод «Авиакор» в Самарской области может возобновить производство самолетов, рассказал губернатор региона Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано... Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле. Они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на «Авиакоре», — приводит его слова «РИА Новости».

Азаров напомнил, что завод параллельно ремонтным работам пытался получить контракты на изготовление отдельных узлов и агрегатов, но будущее предприятия во многом зависит от взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

Глава региона уверен: если предприятию и его собственнику удастся выстроить эффективную систему взаимоотношений и кооперации, завод «получит второе рождение».

«Здесь рано говорить о фиксации каких-либо договоренностей, но со своей стороны я поспособствую тому, чтобы такие договоренности были достигнуты», — подчеркнул Азаров.

16 июня на ПМЭФ министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации. Кроме самолетов, к 2030 году запланирована поставка более 760 вертолетов, среди которых более 200 машин «Ансан» и более 270 вертолетов Ми-8.

3 июня вице-премьер Юрий Борисов заявил, что первые 20 полностью российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet выпустят к 2024 году. В самолете заменят более 80 импортных агрегатов, почти все поставки деталей завершат к декабрю текущего года, а в следующем году начнутся испытания.

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