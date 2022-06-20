Губернатор Азаров сообщил о перспективах возрождении завода «Авиакор»

Авиационный завод «Авиакор» в Самарской области может возобновить производство самолетов, рассказал губернатор региона Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано... Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле. Они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на «Авиакоре», — приводит его слова «РИА Новости».

Азаров напомнил, что завод параллельно ремонтным работам пытался получить контракты на изготовление отдельных узлов и агрегатов, но будущее предприятия во многом зависит от взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

Глава региона уверен: если предприятию и его собственнику удастся выстроить эффективную систему взаимоотношений и кооперации, завод «получит второе рождение».

«Здесь рано говорить о фиксации каких-либо договоренностей, но со своей стороны я поспособствую тому, чтобы такие договоренности были достигнуты», — подчеркнул Азаров.

16 июня на ПМЭФ министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации. Кроме самолетов, к 2030 году запланирована поставка более 760 вертолетов, среди которых более 200 машин «Ансан» и более 270 вертолетов Ми-8.

3 июня вице-премьер Юрий Борисов заявил, что первые 20 полностью российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet выпустят к 2024 году. В самолете заменят более 80 импортных агрегатов, почти все поставки деталей завершат к декабрю текущего года, а в следующем году начнутся испытания.