Предправления «Открытия» рассказал о потенциальных покупателях банка

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов уверен, что при желании сделать конкурс или найти покупателя частный инвестор также выразит интерес к акциям «Открытия». Об этом он заявил в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Частным инвестором может быть и финансовая, и промышленная группа, полагает топ-менеджер: это будет определяться интересом и финансовыми условиями. На сегодняшний день заявка на покупку «Открытия» пока поступила только от ВТБ, уточнил он.

«Для начала надо сделать рыночную оценку банка. Об этом говорил Центробанк (ЦБ РФ). Это займет, наверное, месяц-полтора, поскольку последняя оценка группы «Открытие» делалась в ноябре 2021 года перед готовящейся стратегической сделкой. Прошло полгода, сильно изменился рынок», — отметил Задорнов.

По его данным, пока независимый оценщик не выбран, поскольку еще нет четкого понимания структуры сделки.

В конце апреля 2022 года глава ВТБ Андрей Костин выступил с инициативой объединить ВТБ, «Открытие» и крымский РНКБ.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина поддержала эту инициативу. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, объединение может завершиться до конца 2022 года.

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