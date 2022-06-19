Минобороны сообщило об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача в Днепропетровской области, уничтожив десятки офицеров и генералов. Об этом 19 июня заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он пояснил, что в тот момент там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — сказал Конашенков на брифинге.

Помимо этого, «Калибры» поразили на территории трансформаторного завода в Николаеве 10 гаубиц М777 и около 20 бронемашин, поставленных Западом за последние 10 дней, отметил он.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что в Харькове ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган» на территории танкоремонтного завода.

Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Даниил Емельянов показал последствия обстрелов Донецка украинскими войсками.

Столица Донецкой Народной Республики (ДНР) регулярно подвергается массированным обстрелам вооруженных сил Украины (ВСУ). 19 июня, как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram, Кировский район Донецка подвергся удару 14:30.

Донецк обстреляли снарядами натовского калибра, а Горловку — минами калибром 60 мм и снарядами калибром 152 мм.

Ранее, 17 июня, президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предпочел оставить при себе ответ на вопрос о красных линиях, переход которых повлечет удары по центрам принятия решений на Украине. Он отметил, что решения в этой сфере должно принимать военно-политическое руководство, а те, кто заслуживает действий такого уровня с российской стороны, «должны сами для себя, прежде всего, сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать, переходя эти линии и черту».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики республик (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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