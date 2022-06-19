На въезде в Польшу остановили мэра Чернигова Атрошенко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко не смог выехать в Польшу, его остановили украинские пограничники. Об этом 19 июня сообщили украинские СМИ.

По словам чиновника, он хотел посетить соседнюю страну с заранее запланированным визитом.

«У меня запланирована поездка в город Жешув, куда я направляюсь вместе с делегацией для подписания договора о партнерстве. У меня там в планах выступление перед сессией, в составе делегации еще три человека», — рассказал Атрошенко.

Как он добавил, вопросы пограничников возникли только к нему. На руках у градоначальника были все документы, позволяющие пересекать украинскую границу в рабочих целях.

Как полагает Атрошенко, причина отказа в выезде кроется в конфликте с одним из сотрудников Офиса президента Украины, который «постарался развить» руководитель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

Ранее, в мае, проблемы с выездом из страны наблюдались у еще одного украинского деятеля. Так, 30 мая экс-президент Петр Порошенко покинул Украину лишь с третьей попытки. Для того, чтобы выехать и попасть на саммит Европейской народной партии, ему пришлось обратиться к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны.

6 июня Порошенко заметили в Лондоне. Он прогуливался по столице Великобритании в сопровождении девушки.