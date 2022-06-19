Польша выступила против переноса «Евровидения-2023» из Украины

В Польше не согласились с решением Европейского вещательного союза (EBU) перенести международный конкурс «Евровидение-2023» с Украины. Совместное заявление по этому поводу в воскресенье, 19 июня, сделали министерство культуры страны, а также правление местного национального телеканала TVP.

Как следует из документа, Польша выразила сожаление, что украинский государственный вещатель в одностороннем порядке лишен права на организацию конкурса в следующем году, а EBU начал вести переговоры о проведении конкурса в другой стране.

В пятницу, 17 июня, Европейский вещательный союз заявил, что «Евровидение» в 2023 году не будет проходить на Украине, так как будет сложно обеспечить безопасность всех участников. После этого начались переговоры с вещательной корпорацией Би-би-си для организации конкурса в Великобритании.

Между тем, как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, музыкальный конкурс должен пройти на Украине. Он отметил, что если украинцы могут организовать мероприятие в текущих условиях, то им следует его провести. По правилам «Евровидения», следующий конкурс проводится в стране, победившей в предыдущем состязании.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в свою очередь 13 июня написал в Telegram-канале, что Киев уже начал подготовку к проведению «Евровидения».

Решение Европейского вещательного союза лишить Украину права проведения песенного конкурса 17 июня прокомментировал «Известиям» российский музыкант Юрий Лоза. По его словам, это решение правильное, потому что «никто не знает, чем всё закончится». Кроме того, как отметил музыкант, ранее многие артисты выразили недовольство тем, что Украина победила, уличив организаторов в подтасовках и подмене данных.

В 2022 году на конкурсе, который прошел в итальянском Турине, победу одержала украинская группа Kalush. Исполнители из Великобритании заняли второе место. В ходе конкурса украинцы нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене. Организаторы «Евровидения» отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.