Букингемский дворец «похоронил» отчет о травле Меган Маркл

Итоги независимого расследования, проведенного по возможной травле в отношении супруги британского принца Гарри Меган Маркл в Букингемском дворце, о которой она заявила в интервью журналистке Опре Уинфри в марте 2021 года, не будут опубликованы. Об этом 19 июня сообщает на своем сайте газета The Sunday Times со ссылкой на источник.

Результаты исследования не опубликованы, чтобы не провоцировать новый виток напряженности в отношениях между герцогами Сассекскими и старшими членами королевской семьи Великобритании, рассказал источник. Всего были опрошены четверо или пятеро экс-сотрудников администрации супружеской четы. Общее их число составляет около 25 человек.

Расследование велось более года, о его итогах или предварительных результатах не сообщалось. Предполагалось, что отчет будет опубликован в июне 2022 года, отмечает газета.

7 марта 2021 года в интервью телеканалу CBS Маркл рассказала, что у некоторых членов королевской семьи были опасения из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына. Маркл не стала называть имен, чтобы не нанести «серьезного ущерба», и добавила, что об этом ей рассказал супруг.

Также она поделилась, что была расстроена решением королевской семьи не удостаивать их первенца титула принца. Почему отношение к ее сыну отличалось от отношения к другим детям королевской семьи, она не поняла.

10 марта того же года в Букингемском дворце начали расследование после публикации The Sunday Times. Сотрудники секретариата герцогини Сассекской рассказали, что Меган Маркл относилась к ним высокомерно и надменно, в результате чего многим пришлось уволиться.

В январе 2020 года года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.