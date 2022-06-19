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Букингемский дворец «похоронил» отчет о травле Меган Маркл

The Sunday Times: Букингемский дворец «похоронил» отчет о травле Меган Маркл
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Фото: Global Look Press/Nieboer
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Итоги независимого расследования, проведенного по возможной травле в отношении супруги британского принца Гарри Меган Маркл в Букингемском дворце, о которой она заявила в интервью журналистке Опре Уинфри в марте 2021 года, не будут опубликованы. Об этом 19 июня сообщает на своем сайте газета The Sunday Times со ссылкой на источник.

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Результаты исследования не опубликованы, чтобы не провоцировать новый виток напряженности в отношениях между герцогами Сассекскими и старшими членами королевской семьи Великобритании, рассказал источник. Всего были опрошены четверо или пятеро экс-сотрудников администрации супружеской четы. Общее их число составляет около 25 человек.

Расследование велось более года, о его итогах или предварительных результатах не сообщалось. Предполагалось, что отчет будет опубликован в июне 2022 года, отмечает газета.

7 марта 2021 года в интервью телеканалу CBS Маркл рассказала, что у некоторых членов королевской семьи были опасения из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына. Маркл не стала называть имен, чтобы не нанести «серьезного ущерба», и добавила, что об этом ей рассказал супруг.

Также она поделилась, что была расстроена решением королевской семьи не удостаивать их первенца титула принца. Почему отношение к ее сыну отличалось от отношения к другим детям королевской семьи, она не поняла.

10 марта того же года в Букингемском дворце начали расследование после публикации The Sunday Times. Сотрудники секретариата герцогини Сассекской рассказали, что Меган Маркл относилась к ним высокомерно и надменно, в результате чего многим пришлось уволиться.

В январе 2020 года года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.

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