Букингемский дворец привлек юристов к расследованию жалоб на Меган Маркл

Представители Букингемского дворца привлекли стороннюю юридическую фирму к расследованию жалоб от сотрудников королевского двора, которые касаются поведения супруги принца Гарри Меган Маркл. Об этом в воскресение, 14 марта, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что данное решение может осложнить и без того напряженные отношения участников процесса. Источники, приближенные к королевской семье, подчеркнули, что в результате расследования могут проявиться «самые худшие инциденты».

Однако в Букингемском дворце убеждены, что выявленные факты должны остаться внутри семьи. Кроме того, подчеркивается, что герцог и герцогиня Сассекские не будут принимать участия в процессе.

Поводом к расследованию послужила публикация в газете The Sunday Times от 10 марта, где были приведены воспоминания сотрудников секретариата герцогини Сассекской. Они рассказали, что Меган Маркл относилась к ним высокомерно и надменно, в результате чего многим пришлось уйти с работы.

12 марта стало известно, что популярность принца Гарри и его супруги упала среди британцев до рекордно низкого уровня, после того как пара дала интервью телеведущей Опре Уинфри. Компания YouGov провела опрос и выяснила, что 48% респондентов отрицательно относятся к принцу Гарри и только трое из10 человек (31%) воспринимают Меган Маркл положительно, тогда как большинство (58%) — негативно.

11 марта сообщалось о том, что королева Великобритании Елизавета II в ближайшие дни позвонит принцу Гарри и его супруге, чтобы помириться. Газета Daily Mail отмечала, что члены королевской семьи, особенно принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям, глубоко расстроены отношением герцогов Сассекских к ним.

7 марта в интервью телеканалу CBS супруга британского принца рассказала, что у некоторых членов королевской семьи были опасения из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына Маркл Арчи. По ее словам, среди некоторых из них были «опасения и разговоры о том, насколько темной может быть его кожа, когда он родится». Маркл не стала называть имен, чтобы не нанести «серьезного ущерба», и добавила, что об этом ей рассказал ее супруг.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.

Паре был предоставлен год на обдумывание своего решения, и 19 февраля 2021 года было объявлено о том, что они не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи.