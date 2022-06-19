Эрдоган представит спецдокументы по Швеции и Финляндии на саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров НАТО в Мадриде представит специальные документы по поддержке Швецией и Финляндией боевиков запрещенной в стране и признанной террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 19 июня сообщила газета Sabah.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган представит тезисы Турции со специальными документами и файлами на саммите лидеров НАТО, который состоится в Мадриде, столице Испании, в конце месяца», — говорится в публикации.

Турецкий лидер продемонстрирует доказательства политической и финансовой поддержки скандинавскими странами РПК. Он отметил, что отношения в «союзе НАТО» не смогут быть установлены, пока Швеция и Финляндия демонстрируют враждебную Турции позицию.

13 июня Эрдоган заявил, что займет на предстоящем саммите НАТО в Мадриде жесткую позицию по вступлению скандинавских стран в альянс и не пойдет на компромисс со странами, которые, по мнению Турции, поддерживают терроризм. 8 июня Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и их филиалы.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не хотят выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», которое Анкара считает террористическим, для того чтобы вступить в НАТО.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России, в свою очередь, критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

16 мая замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.