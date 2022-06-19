Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц пообещал устранить проблемы с «Северным потоком»
Мир
ЕК перечислила Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС
Экономика
Курс биткоина опустился ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года
Мир
Джонсон призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины
Культура
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине
Наука
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных
Общество
Терапевт назвал опасные для детей дачные цветы
Интернет
Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Спорт
Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
Интернет
Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны

Конгрессмен предсказал провал Байдена на промежуточных выборах

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/CNP/MediaPunch
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Антирекорд по ценам на бензин и уровень инфляции в США станут «убийственными» факторами провала президента Джо Байдена еще до промежуточных выборов, заявил Fox News конгрессмен от штата Техас, республиканец Лэнс Гуден в субботу, 18 июня.

США приготовились к затяжному конфликту на Украине. Спецоперация 18 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Я думаю, что цены на газ будут убийственными [для Байдена] между сегодняшним днем и промежуточными выборами всего через несколько месяцев. Осталось слишком мало вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь демократам сохранить лидерство в конгрессе», — сказал он.

Гуден уверен, что демократы совершили несколько непоправимых ошибок, среди которых план Байдена Build Back Better (BBB) с выделением на дополнительные расходы $1,9 трлн и отказ реализовать потенциал энергетической отрасли в стране. При этом во всех ошибках администрация президента винит кого угодно, только не себя.

«Они отказываются признавать, что это их вина. Они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании и лишают энергетическую сферу потенциала, который ей придал [экс-президент США] Дональд Трамп до того, как покинул президентский пост. Боюсь, между теми временами и сегодняшним днем разница огромная, и она не в пользу Байдена. Я не могу представить, чтобы они дошли до того, чтобы всерьез признать. <…> Демократы дорого заплатят во время предстоящих промежуточных выборов из-за резкого роста цен», — резюмировал конгрессмен.

17 июня президент США на открытии форума ведущих экономик по энергетике и климату заявил, что в США используются все доступные возможности, для того чтобы снизить цены на топливо в стране. Он указал: для преодоления глобального топливного кризиса нужны долгосрочные решения в сфере энергетики, и призвал мировое сообщество сотрудничать для стабилизации цен.

16 июня телеведущий телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы действующего президента страны. Недостатками политики Байдена он считает прекращение раздачи новых разрешений на аренду нефте- и газоносных участков и отмену федерального разрешения на бурение и трубопроводы.

При этом сам Байден неоднократно обвинял в росте цен президента РФ Владимира Путина. 14 июня он назвал увеличение стоимости бензина на $1,74 за галлон «путинским повышением» и сообщил о планах борьбы с ним.

Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%. Такой показатель — максимум с декабря 1981 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022