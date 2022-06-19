Конгрессмен предсказал провал Байдена на промежуточных выборах

Антирекорд по ценам на бензин и уровень инфляции в США станут «убийственными» факторами провала президента Джо Байдена еще до промежуточных выборов, заявил Fox News конгрессмен от штата Техас, республиканец Лэнс Гуден в субботу, 18 июня.

«Я думаю, что цены на газ будут убийственными [для Байдена] между сегодняшним днем и промежуточными выборами всего через несколько месяцев. Осталось слишком мало вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь демократам сохранить лидерство в конгрессе», — сказал он.

Гуден уверен, что демократы совершили несколько непоправимых ошибок, среди которых план Байдена Build Back Better (BBB) с выделением на дополнительные расходы $1,9 трлн и отказ реализовать потенциал энергетической отрасли в стране. При этом во всех ошибках администрация президента винит кого угодно, только не себя.

«Они отказываются признавать, что это их вина. Они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании и лишают энергетическую сферу потенциала, который ей придал [экс-президент США] Дональд Трамп до того, как покинул президентский пост. Боюсь, между теми временами и сегодняшним днем разница огромная, и она не в пользу Байдена. Я не могу представить, чтобы они дошли до того, чтобы всерьез признать. <…> Демократы дорого заплатят во время предстоящих промежуточных выборов из-за резкого роста цен», — резюмировал конгрессмен.

17 июня президент США на открытии форума ведущих экономик по энергетике и климату заявил, что в США используются все доступные возможности, для того чтобы снизить цены на топливо в стране. Он указал: для преодоления глобального топливного кризиса нужны долгосрочные решения в сфере энергетики, и призвал мировое сообщество сотрудничать для стабилизации цен.

16 июня телеведущий телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы действующего президента страны. Недостатками политики Байдена он считает прекращение раздачи новых разрешений на аренду нефте- и газоносных участков и отмену федерального разрешения на бурение и трубопроводы.

При этом сам Байден неоднократно обвинял в росте цен президента РФ Владимира Путина. 14 июня он назвал увеличение стоимости бензина на $1,74 за галлон «путинским повышением» и сообщил о планах борьбы с ним.

Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%. Такой показатель — максимум с декабря 1981 года.