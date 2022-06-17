Байден заявил об использовании всех рычагов для снижения цен на топливо в США

В США используются все доступные возможности для того, чтобы снизить цены на топливо в стране. Об этом 17 июня заявил президент США Джо Байден на открытии форума ведущих экономик по энергетике и климату.

«В США я использую все доступные мне рычаги для того, чтобы снизить цены для американских граждан. И наши страны работают сообща, с тем чтобы стабилизировать цены на мировом рынке, что включает крупнейший скоординированный выброс нефти из стратегических резервов», — заявил глава государства на открытии форума ведущих экономик по энергетике и климату.

Байден также указал, что для преодоления глобального топливного кризиса нужны долгосрочные решения в сфере энергетики, и призвал мировое сообщество сотрудничать для стабилизации цен.

Накануне телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы действующего президента страны. Недостатками политики Байдена он считает прекращение раздачи новых разрешений на аренду нефте- и газоносных участков и отмену федерального разрешения на бурение и трубопроводы. В результате теперь бензин в стране стоит больше $5 за галлон (3,785 л).

Байден неоднократно обвинял в росте цен президента РФ Владимира Путина. 14 июня он назвал увеличение стоимости бензина на $1,74 за галлон «путинским повышением» и сообщил о планах борьбы с ним.

Годовая инфляция в Штатах по итогам мая ускорилась до 8,6%. Такой показатель — максимум с декабря 1981 года.