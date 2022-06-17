Реклама
Прямой эфир

Байден заявил об использовании всех рычагов для снижения цен на топливо в США

0
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США используются все доступные возможности для того, чтобы снизить цены на топливо в стране. Об этом 17 июня заявил президент США Джо Байден на открытии форума ведущих экономик по энергетике и климату.

Игра с нулевой суммой: США могут вновь ограничить экспорт нефти
Вашингтону придется выбирать, поддерживать свою экономику или союзников за рубежом

«В США я использую все доступные мне рычаги для того, чтобы снизить цены для американских граждан. И наши страны работают сообща, с тем чтобы стабилизировать цены на мировом рынке, что включает крупнейший скоординированный выброс нефти из стратегических резервов», — заявил глава государства на открытии форума ведущих экономик по энергетике и климату.

Байден также указал, что для преодоления глобального топливного кризиса нужны долгосрочные решения в сфере энергетики, и призвал мировое сообщество сотрудничать для стабилизации цен.

Накануне телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы действующего президента страны. Недостатками политики Байдена он считает прекращение раздачи новых разрешений на аренду нефте- и газоносных участков и отмену федерального разрешения на бурение и трубопроводы. В результате теперь бензин в стране стоит больше $5 за галлон (3,785 л).

Байден неоднократно обвинял в росте цен президента РФ Владимира Путина. 14 июня он назвал увеличение стоимости бензина на $1,74 за галлон «путинским повышением» и сообщил о планах борьбы с ним.

Годовая инфляция в Штатах по итогам мая ускорилась до 8,6%. Такой показатель — максимум с декабря 1981 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022