Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала посещение церкви в Киеве премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Премьер-министр Британии Борис Джонсон ставит свечи в Киеве с президентом Зеленским. Страшно даже предположить, чем Всевышний ответит безбожникам на этот раз», — написала она 18 июня в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что 6 февраля 2014 года замгоссекретаря США Виктория Нуланд тоже ставила свечи в Киеве, «разжигая Майдан», что, по мнению дипломата, привело к распаду Украины.

17 июня Джонсон и Зеленский посетили Свято-Михайловский монастырь в Киеве и поставили свечи у иконостаса.

Тогда премьер-министр Великобритании прибыл в Киев для встречи и обсуждения с президентом Украины вопросов, касающихся спецоперации РФ. В ходе переговоров он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских сил с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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