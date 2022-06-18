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Журналист «Известий» показал артиллерийские дуэли под Рубежным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Интенсивные бои сейчас идут в районе соседнего с Северодонецком города Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев в субботу, 18 июня, показал кадры с места событий.

Так, вооруженные силы Украины (ВСУ), потеряв контроль над Рубежным, уже по традиционной тактике начали бить по центру населенного пункта, поэтому перед бойцами ДНР (Донецкой Народной Республики) и ЛНР стоит задача откинуть их как можно дальше от города.

По словам военкора, днем и ночью ВСУ бьют по центру Рубежного и окрестностям. Поджигают леса, чтобы затруднить наведение пушек с помощью квадрокоптеров. Повсюду дым и копоть от пожаров. В такой обстановке народная милиция ЛНР пытается достать противника на его позициях.

«Вот она река, вот прикрывает их берег, вот наш. Из-за густой растительности ничего не видно. Вот позиции. Вот накопана позиция. Причем роют они зигзагами, всё грамотно, чтоб осколками не посекло», — рассказал корреспонденту командир народной милиции ЛНР с позывным «Алмаз».

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Минометы ЛНР стреляют не из города, а из замаскированной площадки в его окрестностях.

Командир подразделения ЛНР с позывным «Че Гевара» увидел подозрительное движение между деревьев и приказал подстричь «зеленку» крупнокалиберным пулеметом.

«Че Гевара» воюет с февраля, но события в Донбассе волновали его давно. Он работал на скорой помощи и лично видел обстрел городской администрации Луганска в 2014 году, который украинские пропагандисты назвали взрывом кондиционера.

По словам военкора, во время обхода позиции в районе реки становится понятно, что здесь сражаются непрофессиональные военные, призванные в армию ЛНР в начале спецоперации. Многие старше 50 лет, а некоторым едва исполнилось 20.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели операции — денацификация и демилитаризация киевского режима для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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