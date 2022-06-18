Состоялась встреча Россия – ОАЭ на 25-ом, юбилейном ПМЭФ - 2022

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ — 2022 Антон Кобяков провел встречу с государственным министром по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и удаленной работы ОАЭ Омаром Аль-Оламой.

«Отношения между нашими странами характеризуются как высоким уровнем политического диалога, так интенсивными обменами между гражданами России и ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты – излюбленное место для отдыха россиян, а исключительно благоприятные условия ведения бизнеса привлекают в ОАЭ российские компании, стремящиеся к выходу на международные рынки», - подчеркнул Антон Кобяков.

В очередной раз Санкт-Петербург принимает официальные иностранные делегации. По словам советника Президента, особенно приятно встречать гостей, связи с которыми очень тесные. Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета с XIX века готовит первоклассных специалистов в области арабистики, а находящийся в городе Институт восточных рукописей гордится своей коллекцией письменных памятников народов мусульманского Востока.

«Мы рады принять участие в Петербургском международном экономическом форуме – 2023. Статус страны-гостя очередной раз подчеркивает многолетнее сотрудничество и партнерство между нашими странами в разных сферах и областях», - отмечает государственный министр по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и удаленной работы ОАЭ Омар Аль-Олама.