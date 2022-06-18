Победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» наградили на ПМЭФ

Финалистов XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» наградили в субботу, 18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

Среди участников церемонии: замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Главной задачей участников было представить свои варианты развития регионов: предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение вопросов социально-экономического развития российских территорий (городов и сел), международное гуманитарное, социально-экономическое сотрудничество. Тематической линией конкурса, стартовавшего в начале 2022 года, стало культурное наследие народов России.

В финале оказались 585 авторов лучших социально-экономических проектов развития России. Всего в конкурсе участвовали более 90 тыс. человек. Среди участников были и гости из-за границы.

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В работе форума участвуют более 500 российских компаний из более 65 отраслей. При этом 80% из них представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.

На всех площадках мероприятия соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности, в качестве страны-гостя выступит Египет.